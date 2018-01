Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) sõnul on Eesti tervishoiuteenuse osutajad pidanud küberkurjategijatele lunavarast pääsemiseks raha maksma. Selline väide seisab sellest aastat kehtima hakkava küberturvalisuse seaduse seaduseelnõu seletuskirjas.

Seletuskirjas väljatoodu on märkimisväärne kuna seni ei ole amet avalikult välja öelnud, et mõni Eesti tervishoiuteenuse osutaja oleks rünnakust vabanemiseks kurjategijatele raha maksnud.

RIA peadirektor Taimar Peterkop kinnitas portaalile Geeniusele antud intervjuu käigus, et seaduseelnõu seletuskiri on valminud RIA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös.

Anonüümsust palunud IT-spetsialist, kes teeb projektipõhiselt tööd mitmete tervishoiuteenuste osutajate jaoks, arvas, et seletuskirjas on viidatud mõnele perearstikeskusele või muule väiksemale asutusele.