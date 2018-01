Möödunud nädalal levis meediakanaleis uudis, et Sky Plusi hommikuprogrammi üks juhte Alari Kivisaar jätab kodujaama uuest aastast maha. Uudispomm lõhkes, Kivisaar vaikis ja Sky Plus hoidus kommentaaridest. Levisid ka kõlakad promotrikist, kuid asjaosalised vaikisid ikka veel. Nüüd on selge, et hämar lugu oligi reklaamikampaania, mis pidi tõmbama tähelepanu Sky Plusi uuenenud koduleheküljele.

Kesiste kuulajanumbritega Sky Plus sattus oma veidrapoolse reklaamikampaaniaga küll tähelepanu keskpunkti, kuid kas lause „iga reklaam on hea reklaam“ töötab seekordki, seda näitab aeg. „Eks asjaosalised teavad, kuidas see kõik läheb,“ lausub Tallinna ülikooli reklaami ja imagoloogia õppetooli lektor Tiina Hiob. „Me ei tea, mis reklaamkampaania tulemusena juhtus. Seda on eemalt kohutavalt keeruline mõõta ja kui läheb kehvasti, siis ei ütle asjaosalised tavaliselt midagi. Nad lihtsalt vaikivad.“

Hiob lisab, et meediakanaleid ja oma kuulajaskonda hanitanud raadiojaam ei pruugi siiski tehtud promotrikist kasu lõigata. „Kui ma nüüd mõtlen pisut teoreetilisemalt, siis nagu ma tudengitelegi ütlen: need on kohad, kus tuleks olla kohutavalt ettevaatlik ja mitu-mitu korda järele mõelda,“ sõnab ta. „Oma klienti pole mõistlik hanitada. Temast tuleb lugu pidada, teda kiita ja tänada. Aga selline hanitamine tekitab vastureaktsiooni, et meid üritatakse lohku tõmmata. Me võime küll Kivisaart ja seda meediakanalit armastada, aga omadega ei plõksita. See on kahe teraga mõõk, sest inimesed võivad sinus pettuda. Leian, et säärane reklaamkampaania pole hea mõte. Selliseid asju tasuks pigem vältida – klientidega ei tehta niimoodi. Nad võivad ju kiita, et said tohutut tähelepanu ja võib-olla on veebilehekülje külastatavuski tõusnud, kuid maine saab kahju. Ning seda on raske korvata.“

Tõsi, Sky Plusi esindaja Toomas Puna ütles aastavahetuse eel Publikule napilt: „Ma saan öelda nii palju, et midagi on nüüd aasta lõpu seisuga tõesti lõppemas. Samamoodi saab 1. jaanuaril uus asi alguse. Ma ei saa paraku rohkem täpsustada.” Kivisaar, vastupidi, valas lahkumisjuttudele õli tulle telefoniintervjuus kolleegidele, kus esines kaunis hämarate väidetega: „No ma saan aru, et see on võib-olla natuke ülbe, aga mul ei olnud enam eriti tuju minna sinna viimaseks pooleks päevaks. Hoidke lippu kõrgel ja kohtume võib-olla mõnes teises situatsioonis, mis on ägedam.“