Et riigitelevisiooni aastavahetusprogrammi raames ei kõlanud keskkööl Eesti hümn, on kaasa toonud paksu pahameelt ka pärast Eesti Rahvusringhäälingu selgitust, mille kohaselt otsustasid ürituse korraldajad sellest loobuda ilutulestiku müra tõttu. Kes ja kuidas otsus sündis? Siin lähevad kirjeldused lahku.

„Keegi ei öelnud, et hümni ei tule,“ ütles EV100 juhtrühma liige Margus Kasterpalu. „Sellel koosolekul seda arutati ja leiti ühiselt, et on risk [et hümn ei kõla üle ilutulestiku müra]. Kuidas neid riske maandama hakata või mida teha - sinnamaani ei jõutud, aga see risk kaardistati ühiselt ära.“