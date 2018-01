CNN vahendab, et Pakistani valitsus pidas 2. jaanuaril erakorralise koosoleku, sest USA president süüdistas päev varem Twitteris Pakistani „valedes ja pettustes“.

Lisaks ministritele võtsid koosolekust osa ka Pakistani armee juhid. Mõtteavaldus, mis pakistanlased nii ärevile ajas, oli presidendi esimene säuts sel aastal. Trump kirjutas: „Ühendriigid on rumala peaga andnud Pakistani abistamiseks viimase 15 aasta jooksul enam kui 33 miljardit dollarit ja nemad ei ole vastu andnud muud kui vaid valesid ja pettusi, pidanud meie riigijuht lollideks. Nemad varjavad terroriste, keda meie Afganistanis taga ajame, aidanud on vähe. Nüüd aitab!“

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!