Eesti Muusikaauhinnad 2018 galal 25. jaanuaril Saku Suurhallis on lavale oodata Eesti hip-hop'i kahurväge, spetsiaalselt selleks õhtuks loodud ühisnumbriga astuvad lavale reket, Beebilõust, Arop, Genka ja 5MIINUST.

„Anname ülevaate meie endi 2017. aasta loomingust. Oleme paar korda koos laval üles astunud, kuid mitte kunagi nii suurejoonelise show'ga kui seekord,“ ütles Genka.

Eesti Muusikaauhinnad tähistab tänavu oma 20. juubelit. Genka võitis esimesed auhinnad 2005. aastal, kui Toe Tag kuulutati aasta parimaks hip-hop artistiks ja aasta ansambliks. Genka sõnul on Eesti hip-hop selle ajaga palju arenenud.

„Kui isegi veel viis-kuus aastat tagasi oli ainult umbes viis artisti, kes tõid saali rahvast täis ja müüsid albumeid, siis tänapäeval on neid kõvasti rohkem. Meil on nüüd palju eriilmelisi artiste ja uue generatsiooni jaoks ei ole hip-hop enam mingi eksporditud muusikastiil kusagilt Ameerikast, vaid see on täiesti loomulik osa tänapäeva popmuusikast,“ kommenteeris ta.

Piletid Eesti Muusikaauhinnad 2018 juubeligalale Saku Suurhallis on saadaval Piletilevis.