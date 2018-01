Kuna Jaak Allik tõstatas küsimuse ETV vanaaasta saate venekeelse saatejuhi tema silmis kehva eesti keele lubatavusest ERRi ekraanile, siis kelle pädevuses on hinnata esinejate keeleoskuse taset, millega võiks pääseda ERRi eetrisse? Kui meil kontrollitakse kaupluste kassapidajate keeleoskust, siis kas peaks sama nõue kehtima ka ERRi esinejate suhtes? Kui esinejate aktsent segab nende jutu jälgimist, siis kas peaks olema nõue, et ERR varustaks selliste esinejate jutu arusaadavuse huvides subtiitritega?

Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor: Antud juhul oli ERRi ülesanne hinnata, kas saatejuht sobib oma rolli või ei sobi. Keeleseaduse alusel on kehtestatud eesti keele oskuse nõuded isikutega tööalaselt suhtlevatele töötajatele. Kõnealune saatejuht on peamiselt Vene Teatrist, aga ka mitmetest populaarsetest seriaalidest tuntud näitleja, kes oli külalissaatejuht. Ta ei ole ERRi töötaja.

Kunagi oli keeleseaduses nõue, et ajakirjanikud peavad oskama eesti keelt, kuid praegu sellist nõuet ei ole ning Nikolai Bentsler ei ole ka ajakirjanik, vaid näitleja.

Minul ei tekkinud tema esinemist vaadates ja kuulates küll mitte kordagi tunnet, et ma ei saa aru, millest ta räägib. Jah, ta rääkis aktsendiga ning kõnes esines mõningaid ühildumisvigu, kuid minu jaoks esindas ta meie venekeelset elanikkonda, kelle hulgas on neid, kes räägivad eesti keelt temast paremini, kes räägivad eesti keelt halvemini ning kes ei oska üldse eesti keelt. Tema ülesanne ei olnud kerge ning ta sai sellega üsna korralikult hakkama. Uusaastaprogrammi lõpus kõlanud „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ näitas ju tegelikult ära, mis oli kogu selle kireva programmi mõte. Kahju ainult, et Eesti hümn sel korral ära jäi.