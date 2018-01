Beebilõust who? Arop where? Eesti räpimaastikul on puudus kõvadest naisräpparitest ning telemagasini "Radar" saatejuht Marii Karell on siin, et olukorda parandada.

"Radari" YouTube'i kanalil avaldati täna ootamatult räpivideo, kus Karell mõnusa rütmi taustal jõhkralt head riimi rebib. Aastat kokkuvõtvas laulus said tähelepanu eelmise aasta kõige ootamatumad ajakirjanduslikud lood.

Laulu sisse sattusid nii Malaisia ahistamisskandaal eesotsas Taavi Rõivasega, kuid ka Vapratest ja Ilusatest tuntud Ridge Forrester, kelle Eesti kontsert osutus fiaskoks.

Kuula järgi ja tseki biiti!