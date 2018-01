Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektori Mart Raudsaare sõnul peaks ajakirjandus last kaitsma. „Laps on alaealine ja tema ei pruugi aru saada, isegi kui ta on varem meedias esinenud, mida ta täpselt teeb,“ ütles Raudsaar

Kui ajakirjandus puutub kokku lastega, siis tuleb lähtuda sellest, mis on välja toodud ajakirjanduse eetikakoodeks, täpsemalt punktis 3.6: lapsi tuleb üldjuhul intervjueerida või temast ülesvõtteid teha lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. Sellest reeglist võib teha erandeid, kui intervjuu kaitseb lapse huve või kui ta on niigi avalikkuse tähelepanu all.

Viidates koodeksi viimasele lausele, ütleb Raudsaar, et mistahes lahenduse puhul tuleks lähtuda ikkagi eelkõige lapse huvidest. „Laps on alaealine ja tema ei pruugi aru saada, isegi kui ta on varem meedias esinenud, mida ta täpselt teeb. Tal puuduvad kõik need suhtlustasandid, mis on täiskasvanutel,“ selgitab Raudsaar. „Mina teeksin toimetajana sellises olukorras seda, et prooviks asja ära klaarida pigem vaikselt. Siin saab ajakirjandus olla targem: mitte minna kaasa selle [lapse rahalise abipalve] võimendamisega. Tasub lapsele mõelda.“