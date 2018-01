„Kahju, et andekas ja tubli Oliver on saanud nii palju negatiivset tähelepanu. See pole talle kindlasti kerge. Lapsel võib olla ka positiivse tähelepanuga keeruline hakkama saada. Tean seda omast käest,“ leiab kunagine lapsstaar Toomas Uibo. Uibo tunnistab, et tema kuulis väikese hiiglase ümber lahvatanud skandaalist alles ajakirjaniku kõne peale. Juhtunuga tutvudes kutsub ta aga üles mõistvale suhtumisele, mis ei pärsiks väikese lapse edasist elu. „Olen üldiselt sage annetaja ja nähes raskes olukorras inimesi, proovin anda oma väikese panuse, et nende olukorda natukenegi parandada. Kriteeriumiks on siiski see, et ma aitan inimesi, kes pole oma hädades ise süüdi. See võib olla haigus, see võib olla lähedase kaotus, kodu kaotus või suurem katastroof, mis paneb mind annetama. Ma ei tahaks kõne all oleva palvekirja kirjutajale näpuga näidata ega teda hukka mõista, kuna ei tea loo ega inimeste tausta,“ leiab ta.

Uibo lisab, et üldiselt on kõigil tendents arvata tavaliselt rohkem, aga teada hoopis vähem. „Selge on see, et Eestis on liiga palju hädas inimesi aga kõiki on raske, kui mitte võimatu aidata. Meil on erinevad soovid ja unistused ning abi küsimine ei ole kindlasti kerge. Paljud ei saagi sellega hakkama, kuigi võiksid.“

„Kahju, et andekas ja tubli Oliver on saanud nii palju negatiivset tähelepanu. See pole talle kindlasti kerge. Lapsel võib olla ka positiivse tähelepanuga keeruline hakkama saada. Tean seda omast käest,“ jätkab ta. Uibo kutsub üles kõiki inimesi säästma ennekõike last ennast, et tema elu ei saaks juhtunust negatiivselt mõjutatud. Toomasel enda sõnul vedas ning vanemad ja sõbrad suutsid talle tagada väga turvalise lapsepõlve, vaatamata sellele, et oli aegu, kus polnud ühtegi Eesti inimest, kes poleks teda tänaval ära tundnud.