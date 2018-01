Täna tähistavad oma päeva ekstravertide vastandid - vähem suhtlemisaltid, vaiksemad, mõtlikumad ja kinnisemad inimesed. Ka eestlaste kuvand on valdavalt introvertne ja me pole suured tühjajutumehed, seega peaks tänane (vaikne) pidupäev meilegi sobima.

Introvertide päeva koduleht selgitab tagamaid, miks 2011. aastast saati igal 2. jaanuaril seda päeva tähistatakse. Sel aastal koguvad introverdid ka annetusi Aafrika kirjaoskamatute naiste harimiseks.

„Introverdid on üks vähemõistetud vähemus. Elame ju ekstravertide maailmas, kus introverte sageli ülbeteks ja imelikeks peetakse. Mida me pole. Introverdid lihtsalt toimivad teistmoodi. Ja mis puudutab andekusse, siis andekate inimeste seas oleme ülekaalus. Enamik kuulsaimatest teadlastest, filosoofidest, kunstnikest ja suurtest mõtlejatest on introverdid.“

Kuidas introvertide päeva tähistada? Ilmselt valiti 2. jaanuar välja just selle pärast, et siis on kõik pühadeaegsed pralled ja lärmakad, suhtlemisrohked kohtumised peetud. Introvertide päeva õhtul võiks minna koju, tõmmata tekk ümber ja vaadata lemmiksarja, lugeda raamatut, tellida toit koju, lülitada end välja sotsiaalvõrgustikest ja jätta ära kõik suhtlemist nõudvad ülesanded. Kes üksi ei ela, saab korraldada perega rahulike tegevuste õhtu või lasta lihtsalt igaühel natuke omaette olla.