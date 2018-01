Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must sõnas, et juubeliaasta alustamine hümnita oli kahetsusväärne. Samas teeb talle heameelt, et Eesti hümn on tugevalt Eesti inimeste südametes.

Must sõnas, et uus aasta oleks kindlasti pidanud algama Eesti hümniga ning korraldajate otsus traditsiooni sel aastal murda ei olnud hoolikalt läbimõeldud. Samas tõdes ta ERRi selgituste valguses, et tema arvates polnud tegu korraldajate pahatahtlikkuse või austuse puudumisega hümni.

„Sajanda juubeliaasta puhul tuleb meil kõigil sügavalt mõelda, kuidas sünnipäevalast väärikalt austada. Hümn on oluline osa meist ja loodan, et see on õppetund, mis jääb kõlama veel pikkadeks aastateks ja tulevaste ürituste planeerimisel,“ ütles keskerakondlane.

Riigikogulane lisas, et vaatamata konarlikule juubeliaasta algusele, võib tunda heameelt, et Eesti hümn on tugevalt inimeste südametes ning selle puudumine jätab hinge jälje. Tänu avaldas Must ka neile inimestele, kes Liia Hänni kutsel Vabaduse Väljakul hümni laulsid.

„Loodan, et see saab olema ka väikeseks äratuseks meile kõigile, et võime olla hoopis aktiivsemad näitamaks uhkust oma riigi üle. Heisakem tähtpäevadel kindlasti sini-must-valge ja laulame julgemalt Johann Voldemar Jannseni sõnu, sest need on osakesed meist kõigist,“ rõhutas Must, kelle sõnul sai juubeliaasta hümnita vale, kuid loodetavasti õpetliku stardi.