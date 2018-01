Euroopa Liidu eesistujariik on alates 1. jaanuarist kuni juuni lõpuni Bulgaaria.

Bulgaaria kuulub Euroopa Liitu juba 11 aastat, kuid seal valitseva kuritegevuse ja korruptsiooni tõttu kuulub seni Brüsseli erivaatluse alla, vahendab Saksa uudistekanal n-tv. Olukord on sedavõrd hull, et ligi 15% sisemajanduse kogutoodangust kaob igal aastal hämaraid teid pidi. Statistika näitab ka, et Bulgaaria on seni veel 28 riigist koosnevas Euroopa Liidus kõige vaesem liikmesriik. Ligi viiendik bulgaarlastest on läinud paremat elu otsima välismaale.

Peaminister Bojko Borisovi sõnul juhindub Bulgaaria kuus kuud kestva eesistumise ajal loosungist „Jõud on ühtsuses!“. Borisov loodab, et eesistumine annab Bulgaariale hea võimaluse oma maine parandamiseks. Sofia kavatseb ülejäänud liikmesriike veenda, et Bulgaaria on valmis ühinema Schengeni alaga ning liigub ka jõudsalt eurotsooniga ühinemise poole.