Põhja-Korea juht Kim Jong-un teatas uue aasta esimesel päeval üllatuslikult, et on valmis saatma Põhja-Korea delegatsiooni Lõuna-Koreas toimuvatele taliolümpiamängudele. Samuti teatas ta, et Põhja-Korea on valmis Lõuna-Koreaga kõnelema nende suhete teemal.

Lõuna-Korea reageeris kiiresti. Sealne ühinemisminister Cho Myoung-gyon ütles, et Lõuna-Korea teeb ettepaneku kahe Korea kohtumiseks 9. jaanuaril Panmunjomi piirikülas, et arutada olümpiaalast koostööd ja üldist suhete parandamist.