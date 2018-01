Eesti rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimees Erik Roose tõdeb, et kuna ei viibinud uusaastaööl Tallinnas, siis ei tea veel kõiki asjaolusid, kes ja kuidas otsustasid, et tänavu kõlab hümni asemel Ivo Linna esituses „Eestlane olen ja eestlaseks jään”.

„Kuulan täna kindlasti kõik osapooled ära, et kuidas sellise otsuseni jõuti,” möönis Roose ja lisas, et kuna tegu oli väga suure projektiga, mille üheks osapooleks on EV100 korraldustiim ja teiseks ERRi meeskond.

Roose möönis, et ETV aastavahetusprogrammi jälgides ei saanud ta esimese hooga arugi, mis on puudu, kuid siis taipas, et tele-eetris ei kõlanud ju traditsioonilisel kombel Eesti hümn: „Leian, et hümni mängimine aastavahetusel on mõistlik ja hea traditsioon, kus ei ole erilist mõtlemiskohta.”