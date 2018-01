Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristen Kanarik teatas aasta esimesel päeval, et paneb oma ameti maha. Tema asemele saab senine SDE riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Kõva sõnul tegi talle ettepaneku asuda peasekretäri kohustusi täitma partei esimees Jevgeni Ossinovski, vahendas ERRi uudisportaal.

"Ma täpselt tean, mida see amet tähendab ja mis töö see on. Ma olen seda ametit pidanud aastaid tagasi," ütles Kõva, kelle peasekretäri kohusetäitja kohale asumise peab heaks kiitma ka erakonna juhatus.

Kõva oleks siis kuni korralise erakonna üldkoguni sotside peasekretäri kohusetäitja ja siis loodab üldkogult saada mandaadi ametis jätkamiseks.

Kõva ütles, et paari kuu jooksul tehakse fraktsiooni juhtimises muudatused ära ning seni jätkab ta veel fraktsiooni esimehena, kuid pärast ei jätka.