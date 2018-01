Kohalt taandunud Kristen Kanarik ütles Õhtulehele, et ta tegi selle otsuse pärast pikemat kaalumist ning arutades seda nii erakonna esimehe kui enda perega. "2016. aastal sain erakonnalt mandaadi asuda peasekretäriks ning minu ülesandeks ja eesmärgiks oli ette valmistada ja läbi viia kohaliku omavalitsuse valimised. Seda mandaati ka eelneva aasta suvel pikendati ning sügisel said erakonnale ja endale esitatud eesmärgid täidetud."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristen Kanarik teatas aasta esimesel päeval, et paneb oma ameti maha. Tema asemele saab senine SDE riigikogu fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Kanariku sõnul on erakonnal vaja seada uued eesmärgid ja sihid tulevasteks riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisteks, mis vajavad piisavalt ettevalmistusaega ning sellest tulenevalt sai tema otsus langetatud juba aasta alguses.

"Oleme erakonna esimehega arutanud, kes võiks olla inimene, kes teatepulga üle võtab ning kuni üldkoguni meil peasekretäri kohuseid täitma asuks. Esimees on teinud ettepaneku SDE riigikogu fraktsiooni esimehele Kalvi Kõvale, kes on igati sobiv sellele vastutusrikkale kohale ning kindlasti on kasuks tema eelnev kogemus peasekretärina ja ka fraktsiooni esimehena," märkis Kanarik.