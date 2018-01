Ühtäkki sattus seltskond mehe surnukeha peale. Videos oli mitu lähivõtet, ehkki kadunukese nägu oli häguseks muudetud, vahendab Briti leht.

Lõpuks toonitas Logan kaamerasse, et enesetapp pole naljaasi. „Depressioon ja vaimuhaigus pole naljaasi. Tulime siia eesmärgiga keskenduda selle metsa renomeele kummitusmetsana."

Logani videot kritiseeris sotsiaalmeedias arvukalt inimesi, nende seas isegi telesarja „Halvale teele" täht Aaron Paul, kes nimetas oma Twitteri postituses Logan Pauli rämpsuks.

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



