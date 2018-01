Ajakirjanik Olavi Pihlamägi avaldas, et Urmas Oti üheks valusaimaks teemaks oli üksindus.

Ott rääkis 2001. aasta saates "Maast ja ilmast", et soovis aastakümnete eest kogu hingest abielluda tundmatu tütarlapsega, vahendab Menu. "Mul on tunne, et ma armastan teda praegugi, temaga ma oleksin abiellunud. Tookord mul ei olnud absoluutselt võimalust, mul polnud korterit, raha, haridust, ma polnud mitte keegi," oli Ott intervjuus avameelne.

