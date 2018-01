USA kantristaar Carrie Underwood hoiatab fänne oma muutunud välimuse eest.

„American Idoli“ neljanda hooaja võitnud täht (34) kirjutas novembris sotsiaalmeedias, et murdis kodus kukkudes randmeluu. Seda, et tegelikult sai kõvasti kannatada ka tema silmnägu, tunnistab Carrie alles nüüd. Õnnetuse järel on kantrikaunitar avaldanud endast üheainsa foto, ja sellel varjab näo alaosa paks sall.

Lauljatar kirjutas oma fänniklubi liikmetele: „Ma polnud varem valmis oma näost rääkima, sest ma ei teadnud, kuidas paranemine edeneb.“

Carrie sõnul ütlesid arstid, et näohaavad vajasid 40-50 õmblust, vahendab People.