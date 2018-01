Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtul toimuva etenduse võib lavastada teatri NO99 trupp, lisaks võib president Kersti Kaljulaid aastapäevakõne pidada hoopis mujal.

Nüüd on kaalutud, et riigipea ka traditsiooniline kõne võiks toimuda näiteks ka Elva koolis või Tartu tähetornis, kust see telepildis üle kantakse, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Täna oleme ettevalmistuse faasis alles seal, et peame läbirääkimisi loomeinimestega, kes võiks selle õhtu kunstilise kontseptsiooni luua," ütles presidendi kantselei avalike suhete juht Taavi Linnamäe ja lisas, et konkreetsetest lahendustest on praegu vara rääkida.

EV100 juubelinädala üritused jõuavad ka teistesse linnadesse: peaminister Jüri Ratas annab riiklikud kultuuri- ja teaduspreemiad üle Haapsalus Wiedemanni gümnaasiumis, teenetemärkide tseremoonia "Eesti tänab" toimub Narva Tartu ülikooli kolledžis, jumalateenistus peetakse Paides, Pärnus loetakse 23. veebruaril ette iseseisvusmanifest – nagu 100 aastat tagasi ning traditsiooniline lipuheiskamine ja paraad toimub Tallinnas.