Üle 300 Ameerika naisnäitleja, -stsenaristi ja režissööri alustasid rahakogumiskampaaniat, võitlemaks seksuaalse ahistamise vastu nii filmitööstuses kui ka mujal.

Kampaania „Time's Up“ (“Aeg on ümber“), mille toetajate seas on sellised superstaarid nagu Reese Witherspoon, Natalie Portman, Cate Blanchett, Eva Longoria ja Emma Stone, on 15-miljonilisest sihteesmärgist kogunud juba 13 miljonit. Raha kasutatakse seksuaalse ahistamise ohvrite juriidiliseks abiks sõltumata ohvri soost.

BBC Newsi teatel on projekt sihitud peamiselt neile, kes ei suuda advokaati palgata, nagu näiteks põllumajandus- või vabrikutöölised. „Läbitungimatu ainuvõimu aeg on ümber,“ deklareerib New York Timesis leheküljesuurune nn solidaarsuskiri.