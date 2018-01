Režissöör Toomas Kirss meenutas Vahur Kersna autorisaates "Urmas Ott. One Man Show", kuidas ühes saates päris saatejuht külla kutsutud tenniselegendilt Toomas Leiuselt, kuidas too oma naise tappis.

Kirss meenutas, kuidas saatesse kutsutud tenniselegend Toomas Leius palus grimmitoas Otilt, et too ei küsiks kaamerate ees oma abikaasa tapmise kohta. "Urmas ütles, et loomulikult, milles küsimus. Kolmandal minutil ta küsis, et kuidas selle asjaga on," meenutas Kirss saates.

"Ega see moment polnud eriti kerge, kui ta seda ütles," tunnistas Leius, kelle sõnul kutsus Ott teda saatesse tennisest rääkima.