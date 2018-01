Just lõppenud 2017. aastal külastasid filmifännid Forum Cinemas kinosid kokku üle miljoni korra ning enim vaatajaid kogusid eelkõige just animafilmid.

Möödunud aasta jooksul käidi Forum Cinemas kinodes Tallinnas, Tartus ja Viljandis filme ja muid erilinastusi vaatamas kokku pea 1,1 miljonil korral. Eriti populaarsed olid erinevad animatsioonid.

2017. aasta menukaimaks filmiks osutus animatsioon “Mina, supervaras 3”, mida käidi vaatamas kokku ligi 46 300 korral. Teisele kohale platseerus “Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks” üle 34 300 vaatajaga ning kolmandale animafilm “Boss beebi” ligi 30 000 külastusega.

Edukaim kodumaine linateos oli “Sangarid”, mida vaadati kokku ligi 20 700 korral ning sellele järgnes “Svingerid” üle 14 600 vaatajaga.

Kongo märkis, et tänavu on kindlasti oodata väga head kinoaastat, sest linastumas on päris mitmed kindlad kinohitid - “Klassikokkutulek 2”, “Pilvede all. Neljas õde”, “Viiskümmend vabastatud varjundit”, “Deadpool 2”, “Jurassic World: Langenud kuningriik” ja paljud muud.