Lõviosa lugejatest leiab, et lapstähe Oliveri ema käitus valesti ning maja ehitamiseks vajalikku raha sotsiaalmeedia kaudu küsida ei tohiks. Tänaseks on postitus maha võetud.

„Vähe sellest, et Oliver paneb oma lapsepõlve tuuridesse, nüüd siis ka raha kerjamisse. Selle loo juures ongi kõige räigem, et nende perega pole ju midagi halba juhtunud (näiteks tulekahju järel on aidatud inimestel uus kodu soetada), lihtsalt aidaku Eesti rahvas neil unelmate kodu luua! Neid, kes seda tahaksid, on ju tuhandeid, nagu ka väikesi Olivere! Ei, minu poolt ei tule sentigi!“ kirjutab Stepihunt.

„Head uut aastat väike , tubli Oliver! Neid inimesi on nii palju, kes abi vajavad, mitte kodu ehitamisel vaid igapäeva eluga toime tulemisel, toit, ravimid , maksud. Sa oled tubli poiss, kasvad suureks, lähed tööle ja siis aitad ema, et oma unistuste kodu rajada. Sa ju tead, et väga palju haigeid lapsi on head Eesti inimesed aidanud, nad ju loodavad terveks saada. Tervis on väga tähtis, et elus toime tulla. Õpi hoolega, ole tubli, Sind teavad pea kõik eestimaalased,“ leiab kommenteerija.

Mitmed lugejad leiavad, et nii väike laps ei tohiks üldse osaleda saates, millega kaasneb ülemäära suur avalik tähelepanu.

„Oliver on armas ja vaimukas laps! Soovin talle südamest kõike head, aga lapse ärakasutamine on väga inetu!“ avaldab arvamust M.

Üks lugeja aga ei suuda uskuda, et selline abipalve üldse sotsiaalmeedia kontole tekkis. „Ei suuda uskuda, et Oliveri ema selle postituse tegi. Äkki keegi tegi libakonto ja teeb omaarust kihvti nalja,“ pakub ta.

Oliver ema Reet Kõvask sõnas pikas kirjas Publikule, et rahaküsimise ideele tuldi ühekoos: „Rahakogumise mõttele tulime ühiste arutelude käigus, kui Oliverile toodi esinemiste järgselt muudkui komme. Aga meie pere ei ole väga kommi- ega magusasööjad. /…/ Ja siis mõtlesime, et kuna rahvas on siiani väitnud, kui väga neile Oliver oma tegemiste ja väljaütlemistega meeldib, siis võiks nad ju oma tänumeelt näidates toetada Oliveri soovi oma ema aidata. Mis oleks selge, reaalne ning sihtpärane. Nüüd on selge, et see oli halb mõte.“