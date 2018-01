Vahetult enne aastavahetuse tralli palusime väekale hommikusöögile Tallinna Dereku Burgerisse Eesti ühe armastatuima näitleja ja lavastaja Andrus Vaariku. Hommikusöök staariga Dereku Burgeris, Faehlmanni 3 - Andrus Vaarik, Anu Saagim (Jörgen Norkroos) Andrus on lõpetanud 1982. aastal Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri, ta kuulub legendaarsesse 10. lennu truppi. Vaarik on teinud mitmeid tuntud lavarolle, teiste seas näiteks kehastanud ka Ivan Oravat. Ta on mänginud loendamatul hulgal telesarjades ja filmides. Alates 2009. aastast töötab Vaarik pärast 17 aastat kestnud pausi taas Tallinna Linnateatris. Hetkel tuuritab Vaarik ringi monotükiga "Elu on parim meelelahutus" ehk nagu ta ise ütleb tüki kohta - "Pärast surma jõuab mossitada küll!".

See Andrus Vaariku loodud ja esitatud lugu võtab lähema vaatluse alla inimelu väärtused. "Mul pole tegelikult midagi karta, need teemad on mulle väga südamelähedased ja miks mitte sellest avameelselt ja valehäbita rääkida. Me oleme siin maailmas ju esimest korda. Me oleme siin ainult korraks ja me ei tea ise ka, mida ja kuidas teha. Ma olen esimest korda eestlane, esimest korda olen ma isa. Ma pole harjutada saanud. Ma kirjutan oma elu ühe jutiga puhtandina valmis. Aga see ei tähenda, et elu ei võiks lõbus olla. Elu on parim meelelahutus! Pärast surma jõuab mossitada küll.“ See ei ole valmis tekstiga etendus, vaid sünnib igal õhtul uuesti. Publikul on võimalik näitlejaga kaasa rääkida ja küsimusi esitada, mis toob ootamatuid pöördeid ja lõpptulemus on alati erinev.

Hommikusöögi kohaks valisin 2017. aastal Eesti viie parima burgeri valmistamise koha hulka paigutatud Dereku Burgeri Kadriorus. Kuna näitlejate tööpäevad lõpevad tavaliselt hilistel õhtutundidel ja magama minnakse peale südaööd, siis otsustasime Dereku Burgeri perenaise Fleuriga pakkuda Andrusele turgutuseks värskelt pressitud apelsinimahla ja üht "kohutavat ollust" sisaldavat imejooki, mis pidavat tagama igavese ilu ja nooruse. Fleur, räägi palun nooremale generatsioonile ka, mis imejoogiga meil siis tegu on. Vanem generatsioon ilmselt teab, et tegu on teeseene joogiga. Tegemist on kombucha ehk teeseenega ja idee sellest imejooki teha sain 20 aastat tagasi. See oli nõuka ajal minu sõbranna ema köögis, millest ma tol ajal käisin suure kaarega möödas. Aga juurde juurde tuleb ju tagasi tulla. Hakkasingi suurest huvistseda mõni kuu tagasi ka ise kasvatama. See on selline beebi, mille eest peab iga nädal hoolitsema. Teda tuleb toita, et ta saaks endale kihte kasvatada. Kellel on selle vastu huvi, siis astugu aga minu poolt siit Dereku Burgerist läbi ja ma saan neid beebisid huvilistele lahkelt kaasa anda. Ja siit tuleb loomulikult ka retsept, kuidas teeseene eest hoolitseda Teeseenejoogi parima retsepti töötab lõpuks igaüks omale ise välja, aga klassikaline lähenemine näeb ette umbes 8 tassi keeva vee kohta 4 teekoti või 4 spl tee (soovitavalt orgaanilise) ning ½ tassi suhkru lisamist. Laske teel tõmmata, kurnake, lisage suhkur ning jahutage tee maha. Seejärel libistage libe teeseen õrnalt purki. Kui alustate uue laari tegemist on joogile alustuseks soovitatav lisada ka tassike juba valmis kombucha't, mis annab käärimise alustuseks kohe võimsa stardipaugu. Energiseeriv jook on reeglina valmis 7-8 päeva pärast. Mis teeb siiski selle teejoogi nii erakordseks? Teeseene jook aitab langetada kaalu ja kaitseb liigesepõletiku eest. Teeseene tarbimist seostatakse paranenud seedimise, keha puhastumise, kaalulanguse, energianivoo hüppelise tõusu, immuunsuse tugevnemise ja vähiennetusega. Just suhkrust innustatuna asuvadki bakterite ja pärmseente kolooniad teed kääritama ning nende tegevus tipneb karboniseeritud joogiga, mis sisaldab elustavate ensüümide kõrval ka immuunsüsteemi moduleerivaid probiootilisi baktereid, põletikuvastaseid B-vitamiine, fruktoosi ning rohkelt atseet-, glükoon-, glükaar- ja piimhapet. Kombucha suudab näiteks kaitsa maksarakke toksiinidega kaasnevate oksüdatiivsete kahjustuste eest. Samuti on uuringud näidanud, et kombucha võib ära hoida ja ravida sooletrakti suurenenud läbilaskvust ja kaitsta maohaavandite tekkimise eest. Seoses kasulike bakterite ja pärmidega toetab teeseene jook hästi kandidoosi vastast võitlust, kuna aitab taastada soolefloora optimaalset kooslust. Oluline on muidugi tagada, et jook oleks hästi käärinud, vastasel juhul võite suhkrurikka joogiga kandidoosi veelgi tigedamaks muuta. Kuna teeseenel on võime ergutada ainevahetust ja vähendada rasvade kuhjumist, siis mainitakse ootuspäraselt sageli ka selle kaalu alandavat toimet. Õunasiidriäädikale sarnaselt sisaldab ka kombucha atseethapet ja polüfenoole, mis aitavad tõestatult kaalu langetada. On tore, et kombucha't võivad probiootilise kasu eesmärgil tarvitada ka need, keda kimbutab piimatalumatus. Näeb pisut väkk välja, aga maitseb nagu limonaad. Jah. Ja naistele veel üks hea tähelepanek. Juues regulaarselt teeseene jooki, pole vajadust enam isegi kallite kreemide järele. Nahk muutub pehmeks nagu beebi pepu. Aga, et Andrus päris nälga täna hommikul ei jääks, siis valmistame teile eriti tervislikud burgerid ja lihtsa kartuli asemel hoopis bataadist friikad. Burgerikukli taina värvime mustaks kalmaariga, et päeva pisut särtsu tuua. Vaata roogade valmimist täpsemalt videost!