Eesti elanikel on uuel aastal mõistlik lisaks alkoholile sõita Lätti ka odavamate puu- ja juurviljade järele, sest aasta algusest langes seal käibemaks kodu- ja välismaiste puu- ja juurviljadel seniselt 21 protsendilt 5 protsendile.

Hind langes näiteks mustikate, vaarikate ja maasikate, aga ka pirnide ja ploomide puhul ning ka Poola õunte hind kukkus märkimisväärselt, kuid eksootilised puuviljad, nagu banaanid, ei odavnenud, kirjutas Äripäev

„Kaupluses näeb see välja nii, et näiteks kimp värsket salatit, mis enne maksis 99 eurosenti, maksab uuest aastast 86 senti. Kartulikott, mis enne maksis 1,45 eurot, on nüüd 1,23 eurot. Ehk siis, mida kallim oli toode, seda suurem tuleb hinnavahe võrreldes aasta viimase päevaga,“ kommenteeris Läti Rimi esindaja Dace Preisa.

Maksumuudatusena tõusis aga Lätis 1. jaanuarist mootorikütuse hind: aktsiisitõus kergitas bensiiniliitri hinda keskmiselt 4,8 sendi võrra, diislikütusel 3,8 ja gaasil 2,5 eurosendi võrra.