Kord juhtus nii, et tsirkusest lasi jalga elevant. Londikandja jõudis lõpuks ühe vanamemme aeda. Naine helistas kohe politseisse: "Mu aias on imelik elukas. Ta kaevab sabaga mu kapsaid maa seest välja. Ja kui ma teile veel ütlen, kuhu ta need pistab, siis ei usu te mind iial."