Lääne-Nigula vald sõlmis Koit Uusi ettevõttega OÜ Maali Üürimaja lepingu Linnamäele üürimaja ehitamiseks, kirjutab Lääne Elu.

Üürimaja ehitamiseks ostab vald ettevõtte enamusosaluse 1301 euro eest, mis juhul saab ettevõtet kasutada Kredexi toetusel Linnamäe Maali kinnistule kortermaja ehitamiseks.

Uusi sõnul on vallal võimalus Kredexilt küsida nelja aasta jooksul toetust 2,5 miljonit eurot. Kui vald saab toetust, siis peab ettevõte projekti lisama veel ligikaudu 350 000-400 000 eurot.

OÜ Maali Üürimaja kuulub Uusi ettevõttele Investeeringute Hoolduse OÜ.

Alates novembrist saavad kohalikud omavalitsused taotleda Kredexilt toetust riigi toel üürielamute ehitamiseks.

Kokku panustab riik üürielamutesse kolme aasta jooksul üle 60 miljoni euro.

Selleks aastaks on toetuse tarbeks planeeritud 2,5 miljonit eurot, järgnevaks kolmeks aastaks 20 miljonit eurot aastas. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused peavad tulema kohaliku omavalitsuse omafinantseeringust. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Alates järgmisest aastast saab toetust taotleda ka üürielamute rajamiseks vähekindlustatud sihtgruppidele, samuti lisanduvad piirkondadena Tartu ning Tallinn.

Allikas: BNS

Foto. Scanpix

Loe lisaks: Lääne-Nigula vald plaanib Linnamäele ehitada üürimaja