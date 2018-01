Arvamused on lahknenud kahte leeri: paljusid soomlasi kui ka eestlasi on pahandanud ERRi uusaastaprogrammis olev sketš Soome eelmisest presidendist Tarja Halonenist. Teised jälle ei näe selles midagi halba ja arvavad, et vaid tõeliste (ülelahe)sõprade vahel on selline huumor võimalik.

Haloneni usutlev Mart Juur küsib, kas endine riigipea ei tee Eestis isegi kohvipeatust, siis Halonen vastab, et „jah“, tanklas, selleks et naerda eestlaste üle. Ta lisab ka, et kõige parem oleks, kui kavandatav tunnel kaevataks Helsingist otse Riiga alkoholipoodi. Lõpus soovib Juur veel Halonenile head Soome sajanda juubeli aastat, mille peale saab vastuseks, et kavas on „võtta rohkem kui sada liitrit“.