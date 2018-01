Hispaania välisminister kinnitas eile, et Kataloonia iseseisvuskriis on riigile maksma läinud 1,2 miljardit eurot, kuna sealne ebastabiilsus takistas muidu jõuka piirkonna majandusarengut.

Luis de Guindos ütles, et Kataloonia majanduskasvu aeglustumine takistas suuruselt neljanda euroala arengut, kirjutab The Local. Kataloonia on seotud ligikaudu viiendiku Hispaania sisemajanduse koguproduktiga.

„Kataloonia oli Hispaania majanduse üheks tõukejõuks,“ ütles minister Hispaania raadiole, lisades, et neljandas kvartalis olukord paraku pöördus.