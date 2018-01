22.veebruaril 2018 annab Omniva Eesti 100. sünnipäevaks välja puhtast hõbedast ainulaadse postmargi, mille mõõdud on 28 x 38 mm ning kaal 1,2 grammi. Postmargil on kujutatud Eesti Vabariigi suurt vappi.

Nominaalhinnaks sellel harukordsel margil on 10 eurot ning kõik postmargid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse.

Tegemist on esimese puhtast hõbedast postmargiga Eestis. Esimesed paarsada juubelimarki on pakendatud esinduslikku kinkekarpi.

Margid tulevad 22. veebruaril müügile piiratud koguses.