31. detsembri keskpäeval toimetati Tallinnas Erika tänava ühest korterist haiglasse vingugaasimürgistuse kahtlusega laps, kes gaasiküttega majas duši all kokku kukkus. Kohapeal tuvastati mõõteseadmete abil gaasileke. Õnnetuse arvatav põhjus on gaasiboileri rike.

Päästeamet annab teada, et selle aasta 1. jaanuarist on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellised seadmed gaasil töötavad veesoojendid.

Vingugaas ehk süsinikoksiid on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis levib nii, et meil sellest aimugi pole. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt üldse mitte tajuda.

Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva vingugaasi taset. Suitsuandurist ei ole vingugaasi tuvastamisel mingit abi.