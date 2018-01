Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Jaan-Eik Tulve saab aasta muusiku tiitli kõrgete väärtuste kandmise ja edasiandmise eest muusikas.

Jaan-Eik Tulve (1967) on kooridirigent ja gregooriuse laulu spetsialist, ansambli Vox Clamantis kunstiline juht ja dirigent. Tulve muusikukarjäär algas punkansamblis Vennaskond. Akadeemilise hariduse sai ta Tallinna konservatooriumis koorijuhtimise alal ja Pariisi konservatooriumis gregooriuse laulu erialal. 1990ndatest alates on ta dirigeerinud Pariisi gregoriaani koori, teinud koostööd mitme kloostrikooriga Euroopas ja andnud gregooriuse laulu kursusi.

1993. aastal asutas Jaan-Eik Tulve Pariisis ansambli Lac et Mel ning 1994. aastal Pariisi gregoriaani koori naisharu. 2004-2013 korraldas Jaan-Eik Tulve koos mõttekaaslastega juudi süvakultuuri festivali "Ariel". 1996. aastal asutas ta Tallinnas ansambli Vox Clamantis ning on tänaseni kollektiivi kunstiline juht ja dirigent. Vox Clamantisega on Tulve esitanud lisaks gregooriuse laulule ja varajasele muusikale ka Eesti heliloojate loomingut ja tellinud uudisteoseid, samuti teinud erilisi piire ja žanreid ületavaid programme mitmesuguste kollektiividega.

Ansambliga Vox Calmantis on Jaan-Eik Tulve salvestanud muusikat Eesti Raadiole ja plaadifirmadele ECM Records, Arion ja Mirare ning pälvinud heliplaatide eest kõrgeid tunnustusi. 2014 omistati Vox Clamantisele koos mitme teise kollektiiviga maailma ihaldatuim heliplaadiauhind Grammy Arvo Pärdi muusikaga albumi "Adam's Lament" eest.

Lisaks Vox Clamantisele on Jaan-Eik Tulve dirigeerinud Eesti rahvusmeeskoori, ansamblit Hortus Musicus, Pärnu linnaorkestrit, kammerorkestrit I virtuosi Italiani jt. Hetkel viib ta läbi uue kava proovitsüklit Eesti filharmoonia kammerkooriga.

Kõrgete muusikaliste saavutuste eest on Jaan-Eik Tulve saanud preemiaid ja autasusid, sealhulgas Valgetähe V klassi teenetemärgi 2007, Eesti Kultuuripreemia 2013, Belgia Kuningriigi ja Prantsuse vabariigi ordenid.