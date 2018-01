Urmas Paet postitas eile Facebooki pildi Hispaania odavatest kütusehindadest ning kirjutas sinna juurde, et kuigi Eestis on elatustase madalam, peame me ometi kütuse eest rohkem maksma. Paet usub, et maksutõusudega on Eestis ehk pisut liiale mindud.

Mehe sõnul ei aita maksutõusud majanduse tervist ja konkurentsivõimet parandada.