Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib Eesti avalikult kasutatavate teede võrgustikul kõikidele üle 3,5-tonnistele veoautodele teekasutustasu.

Lisaks Eestis registreeritud veoautodele peavad teekasutustasu maksma ka välismaal registreeritud veoautod.

Oluline on meeles pidada, et veokiga, mille eest ei ole tasutud teekasutustasu, ei tohi sõita. Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, lasub tasu maksmise kohustus vastutaval kasutajal. Tasu mittemaksmisel on järelevalvel õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on järelevalvel õigus kõrvaldada juht veoauto juhtimiselt. Juhil ei lubata enne sõitu jätkata, kui veoauto eest on teekasutustasu tasutud.