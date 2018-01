Euroopa Liit kutsus esmaspäeval Iraani üles tagama inimeste õigus meelt avaldada.

"Me oleme olnud ühenduses Iraani ametivõimudega ja me eeldame, et õigus rahumeelsele meelavalduses ja väljendusvabadusele on tagatud," ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini esmaspäeval tehtud avalduses. Mogherini lisas, et Euroopa Liit jälgib meeleavalduste arenguid Iraanis.

Portaal The New Arab kirjutab, et meeleavaldused kehva majandusliku olukorra üle said alguse eelmise nädala teisipäeval. Meeleavalduste käigus on surma saanud 13 inimest, ametivõimud on vahistanud üle 400 inimese, kellest umbes sada on vabastatud. Meeleavalduses on jätkunud vaatamata sellele, et Iraani president Hassan Rouhani nimetab protestijaid märatsejateks ja seaduserikkujateks.