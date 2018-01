Kultuuriminister Indrek Saar ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling allkirjastavad täna kell 12.00 kultuuriministeeriumi suures saalis kultuuritöötajate palgalepingu 2018. aastaks.

Lepingu järgi tõuseb kultuuritöötaja miinimumtöötasu alanud aastast 1150 euroni seniselt 942 eurolt kuus. Aastaks 2020 peab riigilt palka saavate kultuuritöötajate ning kõrgema kategooria treenerite töötasu jõudma riigi keskmisele tasemele.

Septembris ütles kultuuriminister Indrek Saar, et viimasel kolmel aastal saavutatud palgatõus näitab, et valitsus väärtustab Eesti kultuuritöötajaid. „Oleme pidanud oluliseks investeerida raha eelkõige inimestesse, kelle igapäevatöö on seotud kultuuri loomise või elamuste pakkumisega. Kolme aastaga oleme suutnud tõsta miinimumpalga 731 eurolt 1150 euroni ehk 419 euro võrra. Samas tempos jätkates saavutame kokkulepitud ajaks kultuuritöötajate miinimumpalga eesmärgi,“ rõhutas Saar.