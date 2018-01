Eelmise ööpäeva jooksul tabati 38 alkoholi tarvitanud mootorsõidukijuhti.

Lisaks toimus neli liiklusõnnetust, milles sai kannatada viis inimest, kes toimetati haiglasse. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta 1. jaanuaril teateid ei laekunud.

Maanteamet annab teada, et täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt märjad. Kohati sajab vihma ja nähtavus teedel on sajust piiratud. Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikutundidel ja ka päeval mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur püsib plusspoolel. Kõrvalteedel on ka jäiteoht.

Sõidukijuhtidel tasub meeles pidada, et märjal teel peatumine võtab kauem aega, seega hakka aeglustama varem kui muidu. Pidurdada on alati parem otse liikudes, mitte keeratud rooliga. Enne kurvi aeglusta aegsasti, lastes gaasi lahti ja pidurda, kui rattad on neutraalses otseasendis. Seejärel sisene aeglaselt kurvi.