Eesti Geoloogiateenistuse asukoht on Rakvere linn ning tänaseks on kolm töökohta täidetud Lääne-Virumaal elavate inimestega. Planeeritavast 50 töökohast on aasta alguse seisuga täidetud 35, kellest 17 on doktorikraadiga või seda lähiajal kaitsmas.