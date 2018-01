Kuninganna Elizabeth II ja prints Philipi vanim poeg prints Charles täidab kuninganna eest üha rohkem esinduskohustusi, mistõttu on tahaplaanile jäänud tema senine heategevustöö.

Käesoleva aasta sügisel 70aastaseks saav prints Charles esindas möödunud aastal kuningannat teiste kuningakoja liikmetega võrreldes kõige rohkem - kokku 546 korral, kirjutab The Daily Mail.

Usutakse, et printsi ametlike esinduskohustuste arv on tõusnud seetõttu, et kuninganna Elizabeth II on endi omi viimastel aastatel vähendanud. 2016. aastaga võrreldes langes kuninganna ametlike visiitide arv 2017. aastal 11 protsenti ehk kui ülemöödunud aastal tegi kuninganna 332 visiiti, siis möödunud aastal 296.