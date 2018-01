Küllap oled mingeid rahalisi tehinguid edasi lükanud. Nüüd on küllaltki hea aeg asjade korda ajamiseks, ent lepinguid sõlmides pead olema äärmiselt hoolikas ja täpne.

Päeva märksõnadeks on armastus ja sõprus. Saad tunda rõõmu inimestest, kes sind ümbritsevad. Küllap tekib kontakte, mis on meeldivad, aga ka äriliselt kasulikud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Elu on mitmekesine, puutud kokku erinevate inimestega, lobised meeleldi tühjast-tähjast ja kuulad huviga kuulujutte. Tõsisemate teemade lahkamiseks pole päev kuigi sobiv.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Aeg selleks, et elust täiel rinnal rõõmu tunda. Sulle meeldib seltskonnas särada, pidevalt tähelepanu keskpunktis olla ja vastassooliste imetlevaid pilke nautida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tasub värskendada kontakte inimestega, kellega oled minevikus lähedalt seotud olnud. Otsi üles lapsepõlveaegsed südamesõbrad, mine külla vanematele ja teistele sugulastele.

Neitsi

23. august – 22. september

Tormakuses ja kärsituses kipud tegema äkilisi otsuseid, mis ei pruugi kaugeltki mõistuspärased olla. Liigne julgus võib sind aga ohtlikku olukorda seada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Soodne aeg rahaasjade ajamiseks ning äriliste kontaktide sõlmimiseks. Satud justkui muuseas kokku mõjukate isikutega, kellele sul on üsnagi lihtne endast head muljet jätta.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiteri ja Marsi ühenduse toel oled julge ja ettevõtlik. Usud endasse ja oled valmis alustama ka niisuguseid ettevõtmisi, mida kahtluste ja kõhkluste tõttu aina edasi lükanud oled.

Ambur

22. november – 21. detsember

Aeg soosib pigem sissetallatud radu pidi käimist, midagi uut alustada on raske. Tõenäoliselt pole sa praegu kuigi seltskondlik, vajad aega ka üksinda olemiseks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Su tegevusväli laieneb. Võimalused on mitmekesised, ole julge ja kasuta need ära! Oled nüüd tavapärasest otsustusvõimelisem, ka võib sulle abiks olla autoriteetsete isikute toetus

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on huvitavaid ideid, mis on vormumas konkreetseteks plaanideks, ent praegu tasuks neid veel vaka all hoida, ehk vaid kõige lähedasema sõbraga jagada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Praegusega samalaadseid muresid on sul olnud ka varem – meenuta, mismoodi neid siis lahendada üritasid. Mida sa siis valesti tegid? Õpi oma vigadest, otsi uudne lahendus.

