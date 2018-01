Vajadus kümne küünega kõigest olemasolevast kinni hoida põhjustab pingeid. Võta vabamalt, proovi ka teisi usaldada ja ole valmis muudatusteks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Jälgi, et su tegevus oleks kooskõlas kõikvõimalike reeglite ja ettekirjutustega. Pea kinni kokkulepetest ja räägi tõtt, isegi juhul, kui see pole kõige rõõmustavam.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Nädalavahetus on käes, aga sinu pea on töiseid mõtteid täis! Need on vägagi edasiviivad, originaalsed ideed, mis sulle pähe turgatavad, pane need tuleviku jaoks kirja.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Analüüsi tehtud tegusid ja välja öeldud sõnu. Tasub olla enesekriitiline, oma vigu tunnistada ja nende pärast vabandust paluda. Suhete parandamine suhtub sinu enda nutikusest, mitte teiste tujudest.

Neitsi

23. august – 22. september

Mõttetöö sujub kenasti. Kui tulevikuplaane teed, arvesta sellega, et lähinädalaile ei maksa kavandada midagi niisugust, mis peab väga kiiresti tulemusi andma.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võimalik, et satud kiiresti arenevate armusuhete keerisesse. Ehk kohtad uut hurmavat vastassoolist, kes sul põlved nõrgaks võtab, või muutub midagi praeguses suhtes.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kodused asjad sujuvad. Õnneliku juhuse läbi või positsioonika inimese toel võid saada rohkem sõnaõigust, aga pead olema paindlik ja suutma kohaneda muutuvate oludega.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled tähelepanelik, suudad infot analüüsida ning olulised asjad jäävad sulle hästi meelde. Võid leida endale uue toreda hobi, mis viib sind kokku meeldivate inimestega.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tänu teravale mõistusele ning oskusele info üleküllusest hoolimata just tähtsaid asju tähele panna suudad midagi ette võtta selleks, et majanduslikult paremale järjele saada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pilk on tulevikku suunatud, näed oma võimalusi realistlikult, sest oskad hinnata, millised on su tugevad, millised aga nõrgad küljed. Tasub teha pikaajalisi plaane.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Asjaolu, et suudad teiste inimeste tegevusmotiividest aru saada ja nende tundeidki mõista, annab sulle võimaluse koostööd mitme käigu võrra ette planeerida.

Sünnipäevalapsele