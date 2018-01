Tähelepanu on peamiselt tööl, aga ka suhtlemisel kolleegidega. Küllap õpid neid paremini tundma, nähes, millised on kellegi tugevad, millised aga nõrgad küljed.

Inimesed, kellega sul nüüd asjaajamises kokku puutuda või infot vahetada tuleb, on ka isiklikus plaanis sümpaatsed. Meeldivad kohtumised teevad tuju heaks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui näed, et see, mida kavatsesid, ei suju plaanipäraselt, pole mõtet põikpäiselt samas vaimus jätkata. Et sihile jõuda, tuleb sul taktikat totaalselt muuta.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kipud käituma küllaltki egoistlikult, ootad teiselt tähelepanu ja pühendumist, ent ei vaevu mõtlema sellele, kui palju ise vastu annad. Hoidu kaaslase tuju rikkumast.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul on vastassooga vedamist, alguse võib saada uus suhe, ent veelgi tõenäolisem on, et teed viivad taas kokku vana armsamaga. Avastate, et aegade jooksul pole tunded jahtunud.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui saad, võiksid pigem puhkust võtta või tööasju edasi lükata ja täiel rinnal elu nautimisele pühenduda. Hobidega tegelemine ja seltskondlik suhtlus pakub rõõmu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tunned, et sinu tegemistele elatakse kaasa. Kindel seljatagune annab julguse uusi asju ette võtta. Kui kellegagi pereringist on suhted sassi läinud, lahenda erimeelsused.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tänu süsteemsele mõtlemisele suudad end probleemidest läbi närida. Oled püsiv ja süvenemisvõimeline, kui midagi uurid, ei lõpeta sa enne, kui oled asja tuumani jõudnud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Pead endale tunnistama, et kuskil on su võimete ja võimaluste piir. Üritus seda ületada paneb sind raskesse olukorda. Hinda oma eesmärke realistlikult, tegutse rahulikult.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kuigi ümbritsev elu muutub iga päevaga, tuues kaasa nii häid kui halbu emotsioone, on sul ikkagi võimalik iseendaks jääda ning ise otsustada, mil määral neil end mõjutada lubad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võid nüüd kohata vastassoolist, kes su südame kiiremini põksuma paneb. Ent kipud olema uje, eelistad oma tundeid esialgu salajas hoida ja naudid unistamist.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul tuleb vägagi hoolikalt valida, kellega koostööd teha ja keda oma rahaasjadesse pühendada. Inimeste usaldusväärsuse üle ei saa esmamulje järgi otsustada.

Sünnipäevalapsele

Palju õnne, Kaljukits! Algaval aastaringil on esmatähtsal kohal südameasjad. Vajad lähedust, tahad ka ise armastust väljendada. Kui oled suhtes, on lihtne harmooniat saavutada, kui oled üksik, on lootust leida enda kõrvale tõeliselt hea ja armas kaaslane. Hästi sujub loominguline eneseväljendus. Pingeid võivad tuua konfliktid maailmavaatelistel teemadel, pole välistatud, et mõne sõbraga tülli pöörad.