Astroloog Maria Angel ennustab kosmilisi taevakehi vaadeldes, milline saab olema tänane päev. Vaata, mida tähed sulle lubavad!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Aeg pakub uusi võimalusi karjääri edendamiseks. Kui oled küllalt tark, et need ära tabada, ja piisavalt südi, et neist kinni haarata, võid ka sissetulekut üksjagu suurendada.