Kuigi sul on tõenäoliselt töiselt küllaltki kiire, leia aega lähedastele. Kui armsad inimesed sind mõistavad ja toetavad, on lootust ka karjääris edu saavutada.

Kui tahad uuele tööle minna või mingit äriprojekti algatada, tasuks nüüd konkreetseid samme teha. See, millega praegu alustad, jääb su ellu tõenäoliselt pikaks ajaks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tavapärased tegevused õnnestuvad hästi. Sul on püsivust ja jonni, nii saad hakkama ka niisuguste asjadega, mida oled edasi lükanud lihtsalt selle pärast, et tegevus on igav.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Energiatase on väga kõrge, tahtejõudu palju. Täiskuu mõjul on soodne aeg muudatusteks, eriti aga selleks, et parandada vanu vigu või loobuda halbadest harjumustest.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Need inimesed, kes valdavad sullegi vajalikku infot, ei pruugi seda täielikult ega õigeaegselt edastada. Pead nägema vaeva selle nimel, et suhted töökaaslastega korda saada.

Neitsi

23. august – 22. september

On soov pigem üksinda ja omas tempos tegutseda. Sa ei ole nüüd just eriti seltskondlik. See, kui teised tulevad oma mõtteid avaldama või midagi soovitama, mõjub ärritavalt.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kasuta oma aega ja energiat selleks, et end tööalaselt tõestada. Kui töös on probleeme, võta neid kui vahendit näitamaks, kuivõrd osavalt nende lahendamisega hakkama saad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Teel olnud takistustest on lihtsam üle saada. Ole paindlik ja muuda oma plaane vastavalt olukorrale. Kui sind on vaevanud mingi haigus, on nüüd lootust sellest paraneda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mõtle väga põhjalikult, kellele ja mida sa rääkida võid. Aeg pakub karjäärialaseid võimalusi, ent palju sõltub sellest, kas suudad leida õiged inimesed, keda usaldada. Kõiki plaane ei tohi praegu kindlasti veel avalikustada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Suhete tasandil raskevõitu aeg. Nii lähedaste inimeste kui ka äripartneritega on raske head kontakti saavutada, sa ei leia õiget moodust, kuidas neile läheneda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Intuitsioon on hea, oskad olulisi märke tähele panna ning sisetunde abil õigeid otsuseid teha. Need inimesed, kes praegu sinu abi vajavad, on sulle tulevikus kindlaks toeks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Alusta ettevõtmisi arvestades, et kõige edukam oled asjus, mis vajavad loomingulist lähenemist. Samuti edenevad hästi loomadega ja loodusega seotud tegemised.

Sünnipäevalapsele