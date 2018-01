ETV otsus jätta aastavahetuse programmist välja hümn ja asendada see Ivo Linna lauluga „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ on tekitanud palju pahameelt. Aastavahetuse programmi vastutav toimetaja Karmel Killandi sõnul lähtuti programmi koostamisel tõikadest, et hümni laulmiseks on vaja väärikat keskkonda ning et seda ei saa laulda ilutulestiku müraga võidu.

Avaldame Karmel Killandi kommentaari muutmata kujul.

"Aastavahetuse programmi vastutava toimetajana selgitan. Oleme tänulikud, et saame ühe osapoolena kinnitada, et see otsus ei sündinud kergekäeliselt.