Regulaarse rongi- ja parvlaevaliikluse algusaeg Eestis ulatub 19. sajandisse, kuid laevaliiklus on vanem. Mandri ja Saaremaa vahel hoidsid siis ühendust omapärased laevad, mida nimetati „väina usikudeks“. 1855. aastani korraldas reisijate vedu Suures väinas riik, kuid siis anti see üle Saaremaa rüütelkonnale. Mandri ja Hiiumaa vahel peeti ühendust purjepaatidega ning see oli samuti kohalike mõisnike korraldada.

Nõukogude okupatsioonivõim võttis nii rongi- kui laevaliikluse korraldamise enda kätte. Peale teist maailmasõda vedasid Eestis reisijaid mõnda aega alistatud Saksamaalt toodud trofeevagunid, mis 1950. aastatel asendati Riia vagunitehases toodetutega. Samal ajal hakkas mandri ja saate vahelist laevaühendust korraldama Eesti Riikliku Merelaevandus. Muud siseriiklikud laevaliinid kadusid ja sama saatus tabas ka pisikohti ühendavat kitsarööpmelist raudteed, mis lõplikult suleti 1975.

Iseisesvuse taastanud Eestis on rongi- ja parvalaevaliiklust korraldanud nii riik kui eraettevõtted. Eesti Raudteest sai riigiettevõte, mille koosseisus loodi linnadevahelise rongiliikluse opereerimiseks AS Edelaraudtee ja elektriraudteede opereerimiseks AS Elektriraudtee. Parvalevaliiklus aga otsustati 1994 anda erafirma AS Saaremaa Laevakompanii kätte korraldada, kes tegi seda riikliku toe abil.

Ettevalmistused rongiriikluse riigi kätte võtmiseks said alguse 2009, kui oli selge, et nõukogude aegsete rongidega enam kaua jätkata ei saa. Uued rahva hulgas „porganditeks“ hüüdma hakatud rongid valmistati Šveitsis Euroopa Liidu toel ja need viis liinidele riigifirma Elron. 2016 jõudis järg parvlaevaliikluse riigistamiseni. Riikliku operaatorfirma TS Laevad tellimusel valmistati neli uut parvalaeva, mis nimetati eesti muistsete vägilaste järgi.

Kui rongi- ja parvlaevaliikluse riigistamise osas on olnud palju segadust ja eriarvamusi, siis Eesti inimesed on uued rongid ja parvlaevad hästi vastu võtnud – rongiliikluses on reisijate arv kahekordistunud ja parvalaevade teenuste kasutajate arv lööb samuti rekordeid. Muutused on aga ajaloolised, sest kunagi varem pole korraga tervet sektorit nii rongi- kui parvlaevaliikluses korraga uuendatud.