Põhja prefektuuri operatiivjuhi Urmet Tambre sõnul möödus korrakaitsjate aastavahetus töiselt, kuid ilma raskemate vahejuhtumiteta. Peamiselt tekitati purjutajate ja inimeste omavaheliste konfliktidega.

"Peamiselt tegeleti alkoholitarvitamise ja sellest tingitud probleemidega, milleks olid siis inimeste omavahelised konfliktid," kommenteeris Urmet Tambre politseinike tööd aastavahetusel. "Esines kaklusi, aitasime kiirabi alkoholijoobes ja agressiivsete inimestega ning tuli aidata ka lähisuhtevägivalla ohvreid. Ühtlasi ärkas uue aasta esimestel tundidel ligi 60 inimest kainestusmajades," kirjeldas ta.

Üks suurimaid pidustusi toimus Tallinnas Vabaduse Väljakul, kus olid kohal ka politseinikud. "On rõõm tõdeda, et inimesed ei üritanud autodega Vabaduse Väljaku lähedale saada, arvestasid eelkõige jalakäijatega ning meie soovitustega," ütles Tambre ja lisas, et tervikuna oli kõikjal Eestis rahulik ning inimesed võtsid vastu uut aastat rõõmsalt ja üksteisega arvestades.