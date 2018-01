Kuigi pärastlõunades teeolud olid suurematel teedel head, võivad keerulisi olukordi tekitada halb nähtavus ja paigutine jäide.

Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel puhtad ning niisked, märjad või soolamärjad. Nähtavust halvendab paljudes kohtades sadav vihm või uduvihm, põhja pool ja Hiiumaal on paiguti ka udu. Teetemperatuurid on enamasti napilt plusspoolel, kuid põhja ja ida pool kohati nullis või kerges miinuses.

Prognoosi kohaselt jätkub eeloleval õhtul ja ööl sajune ilm. Mitmel pool sajab vihma ning kohati, peamiselt Ida-Eestis, ka lörtsi. Õhutemperatuur jääb õhtul +3..+6°C ning öösel +1..+6°C vahemikku. Nii õhtul kui öösel võib teedel olla udu. Öösel on idapoolsetes maakondades jäiteoht!