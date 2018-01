Kõik me oleme varmad jagama suure suuga uusaasta lubadusi. Seda nii spordi, toitumise, kui kõikide muude tervisliku elu valdkondades. Seekord uurisin fitnessi gurult ja tervisliku toitumise nõustajalt Merilin Taimrelt aka Paljalt Porgandilt, kas üht head ja mõnusat kreemjat püreesuppi on võimalik valmistada ka ilma kokkade suurte lemmikute, või ja vahukooreta. Paljas Porgand: Mõistan inimeste muret. Arvame ju kõik, et supp on kidlasti üks tervislikematest roogadest üldse. Tegelikult on kõige suuremateks komistuskivideks kreemjad püreesupid, millest sa võid saada kohutavalt palju rasva. Seda just juustu, koore ja või näol. Minu valmistatud supid ei sisalda koort ega ülelligseid rasvu, sest on valmistatud ainult köögiviljade baasil.

Mmm..., aga ometigi on sinu supil super mõnus juustu maitse juures. Kuidas see võimalik on?